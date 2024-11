Zalewski: "Vorrei la personalità di Mourinho in ogni allenatore. E sui fischi..."

Nicola Zalewski è tornato a parlare al portale polacco "Goal" dal ritiro della nazionale in Portogallo, spiegando una delle ragioni per cui secondo lui è stato convocato: "Se sono qui con la Polonia è anche perché ho sempre avuto allenatori come Mourinho, De Rossi, Juric che hanno creduto in me, è di grande aiuto". Ha ammesso poi che gli piacerebbe potersi esprimere più liberamente in campo: "Nel calcio italiano viene data molta importanza alla tattica, quindi in realtà non ho molta libertà nel mio gioco". Pochi mesi fa Zalewski è stato a un passo dal lasciare la Roma: "In estate sono stato molto vicino al Galatasaray e poi al Psv. Ho analizzato tutto e ho preso la decisione che mi sembrava migliore, rimanere a Roma. Mi sento romanista, non ho mai fatto ragionamenti se fosse meglio lasciare la Roma in quel momento o alla fine del contratto. Sono giovane, la cosa più importante per me è giocare e volevo farlo nella Roma. L'esclusione dopo aver rifiutato il Galatasaray? Sono rimasto sorpreso dalla reazione del club, ma fortunatamente è acqua passata".