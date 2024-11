Paredes ritrova Iturbe: la sorpresa con Messi che emoziona

"I miei figli hanno conosciuto Messi . Grazie Leandro ! Sogno realizzato. Sono molto felice di averti come amico". Così Juan Iturbe ha ringraziato Leandro Paredes , con il quale ha condiviso in maglia Roma la stagione 2014/2015.

Iturbe, dove gioca oggi

L'attaccante nato a Buenos Aires, che è tornato in Sudamerica nell'estate del 2018 ed attualmente gioca nella Serie A paraguayana con il Cerro Porteño, ha documentato l'abbraccio emozionato di suo figlio e sua figlia con il fuoriclasse dell'Albiceleste. Poi ha posato per uno scatto con il suo ex compagno di squadra, pronto all'addio alla maglia giallorossa. Con la Roma, Iturbe ha totalizzato 68 presenze, messo a segno 5 gol e offerto 4 assist.