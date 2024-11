Roma, Ranieri si presenta in conferenza: quando, orario e dove vederla

Claudio Ranieri è pronto ad allenare la Roma per la terza volta in carriera. Subentrato a Ivan Juric , Sir Claudio è stato ufficialmente annunciato oggi, 14 novembre, dal club giallorosso.

Ranieri, le prime parole dopo il ritorno alla Roma: quando

Ranieri ha incontrato i giocatori a Trigoria. Domani, venerdì 15 novembre, parlerà in conferenza stampa a partire dalle 13. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta tv attraverso i canali ufficiali della Roma e potrà essere seguito attraverso il live testuale de Il Corriere dello Sport - Stadio. Il primo passo in vista del debutto stagionale in campionato in programma domenica 24 novembre alle 18 allo stadio Maradona contro il Napoli di Antonio Conte.