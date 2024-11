Roma, Shomurodov si fa male in nazionale: giocatore in lacrime

ROMA - Guai per Eldor Shomurodov. L’attaccante della Roma era impegnato nel pomeriggio con il suo Uzbekistan nella partita a Doha contro il Qatar, match valevole per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Partito titolare, si è fatto male al minuto 21’. L'infortunio ha fermato la sfida per ben sette minuti. L'attaccante ha lasciato il campo in lacrime, si teme un infortunio grave. Da valutare dunque le sue condizioni, con la Roma che attende notizie.