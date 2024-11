Roma, con Ranieri il legame è per sempre: il prossimo ruolo in società

L'amore non sbaglia perché i cuori si scelgono. Claudio Ranieri e la Roma si sono riabbracciati dopo cinque anni e potrebbero non lasciarsi più. Secondo l’accordo che le parti hanno firmato a Londra, il ruolo di allenatore durerà fino a giugno. Ma poi Ranieri entrerà in una nuova era della sua vita professionale, meno stressante forse ma altrettanto stuzzicante: i Friedkin gli hanno affidato un incarico di prestigio che ne riconosce l’esperienza e le capacità . E’ come se fosse un contratto per sempre. Il comunicato parla di figura «dirigenziale senior: sarà consulente della proprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione».

Ranieri torna anche come manager

La parola senior nel lessico aziendale anglosassone si riferisce a un professionista «che porta grande esperienza e responsabilità». Ed è evidente che le conoscenze di un allenatore così saggio possano contribuire alla crescita del club anche fuori dal campo. Nei suoi anni inglesi, Ranieri ha già testato le sue capacità di manager per come viene inteso in Premier League: allenatore, certo, ma anche riferimento costante nelle strategie di mercato e di potenziamento della società. Resta da capire se i Friedkin, che in questi anni si sono dimostrati accentratori nelle decisioni importanti, prenderanno per buoni i suoi pareri. Si tratta comunque un riconoscimento di stima e rispetto per un uomo che a 73 anni è amato in ogni parte d’Europa. E anche, forse, un’indiretta ammissione di responsabilità: che all’interno della Roma mancasse un professionista competente di calcio era ormai evidente da molto tempo. Ranieri è in grado di coprire questa lacuna anche lavorando in un ufficio in giacca e cravatta, magari favorendo non solo la ricerca del nuovo allenatore ma anche l’integrazione della compagine dirigenziale. I tifosi intanto hanno recuperato un po’ di fiducia grazie al grande ritorno. E sognano di rivedere nella prossima stagione Daniele De Rossi in panchina, soluzione che a Ranieri sarebbe gradita.

Roma, il futuro di Ghisolfi

Nel processo di ristrutturazione non è chiaro come si incastrerà Florent Ghisolfi, che Ranieri ha immediatamente scelto come interlocutore diretto a Trigoria. Per il momento non sono previsti scossoni. Semmai i Fredkin valuteranno più avanti il lavoro del giovane direttore francese, che mercoledì è stato convocato a Londra per partecipare alla riunione con l’allenatore. C’è anzi chi dice che stavolta, a differenza dal periodo in cui la Roma era guidata da Lina Souloukou, sia stato lui uno dei principali sponsor di Ranieri. Ma in base al rendimento della squadra, che ha contribuito a formare in estate, la sua posizione sarà esaminata dalla proprietà nonostante il contratto di tre anni che Ghisolfi ha firmato a maggio.

Roma, manca ancora il Ceo

Nel frattempo è rimasta vuota anche la casella del Ceo, l’amministratore delegato. Nel periodo di vacatio è stato l’avvocato Lorenzo Vitali, legale di fiducia della Roma, a gestire i rapporti istituzionali. Ma i Friedkin sono ormai pronti ad assumere il sostituto di Souloukou, dimissionata per il clima di terrore che aveva generato a Trigoria. Per il ruolo sono stati sondati Alessandro Antonello (Inter), Giovanni Carnevali (Sassuolo) e Marzio Perrelli (Sky). Ma chissà se salta fuori il solito nome a sorpresa.