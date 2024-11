Presentazione Ranieri diretta conferenza stampa: le parole del nuovo tecnico della Roma LIVE

TRIGORIA - Inizia la terza avventura di Claudio Ranieri alla Roma. Subentrato a Juric, il tecnico romano dovrà risollevare le sorti della squadra. "Non so per quale motivo la Roma sia in questa situazione. Ci sono mille perché, ma a me non interessano. Ora devo dare il massimo con questi giocatori”. Parla così nella sua prima conferenza stampa a Trigoria. È tornato per rilanciare la squadra. Oggi allenatore, un domani dirigente . Il progetto dei Friedkin, come spiegato da Sir Claudio, guarda al futuro. Tutte le sue parole. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

14:00

Ranieri e quel retroscena sui tifosi

Siparietto simpatico raccontato da Ranieri in conferenza stampa. Qui i dettagli.

13:46

Ranieri e la prima chiamata di Ghisolfi

"Sono stato chiamato lunedì mattina dal ds Ghisolfi, poi siamo partiti per Londra subito dopo per incontrare il presidente. Il ruolo dirigenziale è stato pensato e deciso così, qualche mese di allenatore e poi dirigente come persona vicino al presidente per fare il meglio della Roma".

13:43

Caso Dybala, Ranieri dice la sua. E su Hummels…

“Ho parlato con il presidente e gli ho chiesto la situazione mettendo in chiaro che io scelgo chi voglio mandare in campo. Faccio come mi pare. Mi è già successo in passato. Sono andato a casa perchè ho fatto giocare un giocatore che la proprietà non voleva che io facessi giocare. Scelgo chi mi fa vincere, così come Hummels. Mi sono andato a rivedere tutte le sue partite. Ha qualche anno, ma perché non deve giocare?".

13:40

La richiesta ai giocatori e De Rossi allenatore in futuro

“Ai giocatori ho detto di volere il massimo. Non è possibile vedere la Roma così, non lo accetto che si vada in campo con un viso preoccupato perché ci si annoia. Noi ci siamo scelti il mestiere. Serve essere ambiziosi. De Rossi in futuro con io dirigente? Ora penso alla mia panchina, non mi sento di illudere nessuno. Faccio questo lavoro e poi vediamo”.

13:34

Ranieri e la battuta su Angelino

“Angelino ancora difensore a tre? Prometto che non si vedrà più (ride, ndr). Soulé e Dybala possono giocare insieme, ma la squadra è questione di equilibri. Farò quello che mi sento. L'importante è lo spogliatoio, non la dirigenza. Meno gente vedo, meglio è. Purtroppo in Italia il presidente deve esserci. Tutte le proprietà straniere parlano pochissimo. La famiglia Friedkin si è resa conto che comunque era importante una figura come la mia. Quello che mi hanno detto, te lo ripeto: "Io voglio portare la Roma ad alti livelli. Per questo ho chiamato lei'".

13:32

Ranieri e il rapporto con De Rossi

“L’ho sentito, lo faremo ancora. Lo reputo una grande persona. Cambiare due allenatori a novembre non è normale. Mi auguro allora di riportare tutti nella giusta direzione. Le difficoltà di questa squadra? Ce ne sono mille, ma non mi interessano. Non guardo al passato. Mi è stata data carta bianca e io devo fare il massimo con questi giocatori. Mi interessa solo quello che succede da oggi in poi”.

13:30

L’appello ai tifosi: “Non ci fischiate”

“Questi ragazzi il cuore ce l’hanno messo sempre, li ho visti correre. Non dobbiamo fischiarli, non possiamo permettere di fischiare nessuno. Dico ai tifosi: durante la partita stateci vicino, vi prego. Non ci fischiate, anzi fischiate me nel caso. Poi alla fine fate quello che volete. Qui ci sta gente che si fa delle trasferte incredibili. L'altro giorno quando tornavo da Cagliari per la ricorrenza degli ottanta anni di Gigi Riva, ho trovato tre tifosi che tornavano dal Belgio...A Cagliari!".

13:26

Ranieri e il futuro di Totti

“Chiamarlo? Ora bisogna pensare a portare la Roma in alto. Ci parlerò, poi vedremo se Francesco ci potrà dare una mano. Attenzione: non significa che Totti torna alla Roma. Mercato? No, prima voglio conoscere bene i giocatori a disposizione. La società ha preso tanti giovani validi, ma vanno inseriti in un contesto solido e per il momento non è stato fatto. Voglio valutare i giocatori bravi che ho a disposizione, poi se a gennaio ci sarà l'opportunità di prendere qualcuno per aiutarci sono sicuro che verrà fatto".

13:24

Ranieri e l’obiettivo stagionale: "Fare il massimo"

“L’obiettivo sarà quello di cercare di fare il massimo. Ho anche premi personali per raggiungimento di obiettivi. É logico che ho messo il raggiungimento di obiettivi. L'ho fatto anche con il Leicester e ho vinto il campionato. Io sono positivo sempre, fino in fondo. Io anche da giocatore davo tutto in campo. Il mio ruolo da dirigente? Sono l'uomo vicino ai Friedkin. Noi facciamo tutto insieme, parleremo e discuteremo. Solo chi fa sbaglia. Noi proveremo a fare ma cercheremo di fare le cose nel senso giusto. Cercheremo di aiutare tutti quanti per far si che la Roma stia sempre nelle prime posizioni".

13:18

Modulo Roma, Ranieri spiega

“Ormai tutti gli allenatori cercano di apportare delle modifiche durante la partita per stravolgere i piani. Lo stesso Gasperini fa così. Non posso dirvi una cosa perché la cambierei in itinere. Cambierò: giocherò a 3, a 4, o a 5. Vedrò partita per partita. Io sono prima di tutto un tifoso. Per questo mi sento di dire ai nostri tifosi stateci vicino. Giocare a casa propria con i fischi fa male. Io credo nella fortuna se te la vai a prendere, a sudare. Se tu insisti alla fine la fortuna deve girare. Io voglio un pubblico coeso, questo chiedo ai tifosi”.

13:13

Ghisolfi e la scelta di Ranieri

“Questa di Ranieri è stata una scelta molto importante ed è stata presa con tutta la famiglia Friedkin”.

13:12

Ranieri e il rapporto con la presidenza

“Lo sapete, io le cose le dico in faccia e tutto quello che penso alla proprietà le ho dette. La loro reazione mi ha stupito, la proprietà tiene a questa squadra. Friedkin sa di spendere tanti soldi e di non essere riuscito a fare quello che avrebbe voluto. Io mi auguro di riuscire ad esaudire il mandato che mi ha dato e non ho potuto fare altro che accettare. Ringrazio la proprietà per avermi dato questa opportunità”.

13:07

Le prime parole di Ranieri

“Io avevo smesso di allenare. Ho avuto più richieste in questi mesi che quando ho vinto con il Leicester. Ho sempre detto no. A qualcuno ho detto: "solo in due casi posso tornare: o per la Roma o per il Cagliari". Ma ero super convinto di andarmene per i fatti i miei e guardare il calcio da un’altra parte. Il fato ha voluto che tornassi a casa. A Cagliari ho iniziato e ho finito. Ho iniziato alla Roma da giocatore e finirò da allenatore-dirigente. Cagliari mi ha sempre accolto bene".

13:06

Roma, parla Ghisolfi

“Non c’è bisogno di presentare mister Ranieri. La Roma ha bisogno di esperienza, la Roma ha bisogno di ritornare alle proprie radici. Il mister conosce la squadra. E’ la persona giusta per questo progetto. Non sarà solo l’allenatore a parlare, ma parla la futura dirigenza della Roma dentro il progetto voluto dai Friedkin".

12:48

Roma, Ranieri e l'incontro con i giocatori

Ieri Ranieri ha incontrato tutti i giocatori. Primo colloquio in attesa di cominciare a fare sul serio. Qui il racconto di cosa è successo a Trigoria.

12:28

Roma, le parole di Hermoso

Dalla Spagna arrivano le parole di Hermoso. Il difensore spera nel rilancio dopo mesi difficili. Qui le sue parole.

12:12

Ranieri, terza esperienza alla Roma

Per Sir Claudio è il terzo arrivo a Trigoria. La prima volta nel 2009, poi dieci anni dopo. Ora una missione fino a maggio per poi continuare come dirigente. Qui tutti i dettagli.

11:54

Ranieri in conferenza, dove vederla in tv e in streaming

La conferenza del nuovo tecnico inizierà alle ore 13. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta tv attraverso i canali ufficiali della Roma e potrà essere seguito attraverso il nostro live testuale. Qui tutti i dettagli.

11:45

Roma, Ranieri si presenta

Ieri Claudio Ranieri alle 13.15 ha fatto per la terza volta in carriera il suo primo ingresso dentro Trigoria. Oggi, alle ore 13, si presenta in conferenza stampa.

Trigoria - Sala Stampa