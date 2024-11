Roma, Ranieri show in conferenza: tutte le battute e i siparietti con Ghisolfi

Roma, Ranieri show in conferenza: cosa ha detto

Proprio con gli stessi giornalisti, si è lasciato andare anche con simpatico siparietto su un possibile ritorno di Totti in dirigenza: "Sicuramente si parlerà con Francesco, per l'amor di Dio, perché no, se ci può dare una mano, vediamo quello che ci può dare, non siamo chiusi, io non sono chiuso, questo non significa Totti ritornerà, perché io vi conosco, per vendere tre giornali in più fate il titolone, però siate chiari". Poi sulla mancanza di una figura dirigenziale: "Io voglio stare sempre solo, perché per me è importante lo spogliatoio. Meno gente vedo, meglio è. [ride, ndr] Cioè, a voi servono perché più persone ci stanno, più notizie riuscite a spillargli. E io vi capisco, ragazzi, io vi capisco. Perché non è facile riempire tutti i giorni le pagine. Non è facile. Avete tutta la mia stima, vi giuro. Poi vi odierò quando scrivete delle cazzate, però (ride, ndr)... Però avete la mia stima perché non è facile, non è facile".