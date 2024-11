Ranieri: "Dybala e la clausola? Ai Friedkin ho detto una cosa. Su Hummels..."

È stata una conferenza in cui Ranieri ha fatto vedere tutte le sue migliori qualità, tra chiarimenti e risate. In particolare ha spiegato come pensa di gestire Dybala, con molta sincerità: "È stata la prima cosa che ho detto ai Friedkin: con Dybala faccio come mi pare. altrimenti non vengo. Non voglio sapere se ha o non ha clausole. In passato sono stato mandato a casa perchè ho fatto giocare un giocatore che la proprietà non voleva che io mettessi in campo, ma non è questo il caso, altrimenti non sarei qui. Io scelgo chi voglio, l'ho messo subito in chiaro. Voi mi vedete sempre col sorriso, ma se mi arrabbio parlo romano e mando per aria i tavoli. Non voglio offendere gli altri giocatori, ma Paulo è di un'altra categoria, avrà la mia massima considerazione. Mi piacerebbe farlo giocare 90 minuti in ogni partita, ma dovremo valutare le sue condizioni fisiche. Se ce la fa a giocare, io non lo levo".