Roma, infortunio Shomurodov: cosa ha e quanti giorni dovrà stare fuori

Brutte notizie per la Roma e Claudio Ranieri che, appena arrivato, dovrà subito fare a meno di Eldor Shomurodov , infortunatosi con il suo Uzbekistan nella partita a Doha contro il Qatar, match valevole per le qualificazioni al prossimo Mondiale .

Roma, infortunio Shomurodov: c'è lesione

L'attaccante giallorosso, uscito dal campo in lacrime, si è procurato la lesione di primo grado adduttore sinistro e starà fuori per circa venti giorni. La Roma, quindi, non potrà contare su di lui sicuramente contro Napoli, Tottenham e Atalanta. Da capire se riuscirà a tornare per il match dell'Olimpico contro il Lecce in programma il prossimo 7 dicembre.