Ranieri, il coraggio e un pizzico di follia

Stadio Olimpico, 5 maggio 2022, Roma-Leicester , semifinale di Conference League. La partita sta per iniziare quando da una curva parte un coro per Claudio Ranieri, seduto in tribuna per applaudire le sue vecchie squadre, quella del cuore e quella della leggenda. L’altra curva risponde con un altro coro per Claudio. Poi lo stadio si alza in piedi e inizia un applauso lunghissimo, di romani e inglesi, tutti insieme. Ranieri è sorpreso, lo scuote sua moglie Rosanna seduta accanto a lui: «Alzati e ringrazia». Claudio ha gli occhi rossi, si alza, agita la mano e si rimette seduto. Questo ragazzo over 70 ha una sensibilità superiore alla media comune. È tornato a Cagliari per un altro miracolo e c’è riuscito . Adesso torna alla Roma per ripetersi. Sensibilità di romano e romanista, ma ci vuole anche tanto coraggio e un pizzico (più di un pizzico) di follia. È lui che può perdere qualcosa se non fa un altro miracolo, non la Roma che peggio di così non può andare (o almeno è facile pensarlo).

Claudio aveva annunciato la fine della sua carriera a 72 anni con la doppia impresa nell’isola che lui ama e dove tutto era cominciato. L’Italia, ma anche tanta parte d’Europa, gli aveva tributato un addio degno di un sire. Il riconoscimento che in certi momenti della sua carriera era mancato, al momento dei saluti si è trasformato in un’ondata di affetto, di stima e gratitudine. Dopo qualche mese di pace (ma col telefonino che squillava di continuo e sul display apparivano i prefissi di Inghilterra, Francia e Spagna), ha sentito il richiamo della foresta e ha cominciato a pensare a una nazionale. E’ stato di parola, a quel punto, perché la Roma è la nazionale del cuore di Claudio Ranieri. Che si rimette in gioco dopo aver vinto, anzi, dopo aver trionfato. Non c’era altra scelta per la Roma, ma c’era per lui: starsene in pace accanto a Rosanna, la donna più paziente del mondo, e saltare da una casa all’altra, da Roma alla colonica nella campagna senese, dalla spiaggia di Soverato al fascino di Londra e poi ricominciare il giro. Invece non è andata così.

L’uomo che ha vinto la Premier con una squadra che pochi conoscevano, che ha spinto il Cagliari dalla C alla A e l’ha salvato, poi dalla B alla A e l’ha risalvato, che ha portato Coppa Italia e Supercoppa a Firenze, che ha salvato il Parma quando era impossibile salvarlo, che ha sfiorato lo scudetto con la Roma, quell’uomo lì non è ancora stanco. Roma gli è riconoscente da sempre, lo considera uno dei suoi, ma ora tocca ai giocatori della Roma dimostrare di avere nelle vene lo stesso sangue di un testaccino che ha la forza di rimettersi in discussione. Dopo le imprese di Cagliari, dopo tutte le imprese della sua carriera, a 73 anni non aveva bisogno di ingaggi né di altre sfide. Poteva rispondere di no ai Friedkin, ne aveva il diritto, aveva annunciato da tempo la fine della sua carriera, così sarebbe rimasto per sempre il grande Ranieri. Ma se di Cagliari è un figlio adottivo, di Roma è un figlio naturale e se avesse rifiutato come avrebbe fatto a rimettere piede a Testaccio?