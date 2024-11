Roma, largo Argentina: tre uomini e una garra

Tre uomini e una garra. Perché al di là delle prestazioni di squadra e del momento non certo positivo che sta vivendo la Roma, Paulo Dybala , Matias Soulé e Leandro Paredes non hanno perso la grinta e la voglia di lottare per riportare il sereno dentro al Fulvio Bernardini. La garra argentina, il carattere per uscire dalle situazioni spiacevoli e voltare pagina per cancellare una prima parte di stagione totalmente anomala e surreale. Ranieri chiede aiuto ai suoi tre sudamericani, loro sono pronti a rispondere presente. Chiaro, in modi diversi. Perché naturalmente le situazioni che stanno vivendo i tre argentini sono differenti e il tecnico a ognuno di loro assegnerà un ruolo e un compito sia dentro che fuori dal campo.

Spinta Dybala

Su Dybala sono rivolti i riflettori. Da lui Ranieri e la Roma vogliono ricominciare alla fine di questa sosta per allontanare le negatività e risalire la classifica. Paulo quando starà bene giocherà, senza alcun pensiero rivolto alla clausola sul rinnovo automatico che invece, insieme all’offerta dell’Al-Shabab, aveva condizionato l’inizio di stagione sotto la guida di De Rossi. Ranieri è stato chiaro il giorno della sua presentazione a Trigoria: «La clausola sul contratto di Paulo è la prima cosa che ho chiesto a Friedkin. Gli ho raccontato di un presidente che mi chiese di tenere fuori un calciatore minacciando di mandarmi a casa. Io l’ho fatto giocare e lui mi ha esonerato. Di Dybala, a me non interessano le clausole sul rinnovo, lui è di un’altra categoria. Se voglio farlo giocare, se posso farlo giocare perché non sempre è al top, giocherà. Faccio come mi pare. Il presidente ha compreso, altrimenti non sarei qui...». Chiaro, sintetico, onesto. Il tecnico non può fare a meno del suo fantasista, del giocatore con più qualità all’interno della rosa, ed è pronto a sfruttarlo quando potrà e come potrà per rivedere quel trascinatore che ha segnato 36 gol e servito 18 assist in 89 partite in giallorosso. Dybala giocherà più vicino alla porta, senza dover tornare troppo indietro per la fase di copertura. Deve sostenere Dovbyk, lavorare sulla finalizzazione della manovra e non prendere palla sulla mediana per costruire l’azione. Insomma, deve tornare a divertirsi. Come un po’ tutta la squadra.