IBL Banca e la Roma insieme con le carte giallorosse

ROMA - IBL Banca, Official Banking Partner dell’AS Roma da febbraio 2024, ha realizzato per i tifosi giallorossi le carte Special Edition vestite con i colori e gli iconici segni distintivi del Club. L’iniziativa e? frutto della partnership tra IBL Banca e l’AS Roma, che condividono anno e luogo di fondazione (Roma, 1927). “Come Official Banking Partner dell’AS Roma, siamo lieti di presentare le novita? dedicate al pubblico giallorosso. Con le carte della Roma abbiamo voluto unire passione e funzionalita?. La passione di persone che seguono la loro squadra del cuore con un forte senso di appartenenza e si riconoscono nei suoi colori e nella sua tradizione. E la funzionalita? di strumenti di pagamento sicuri, semplici da gestire, con un conto completo di tutti i servizi e a condizioni molto competitive”, ha dichiarato Simone Lancioni, responsabile Marketing e Advertising di IBL Banca.