Roma, Dybala punta il Napoli. Febbre per Hummels

Dopo i due giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri , la Roma è tornata oggi ad allenarsi nel centro sportivo di Trigoria, per preparare la sfida contro il Napoli, valida per la tredicesima giornata di serie A. Paulo Dybala ha lavorato a parte, ma già da domani dovrebbe aggregarsi al gruppo aumentando progressivamente i carichi di lavoro per essere titolare al Maradona.

Le condizioni di Hummels e Hermoso

Non si è visto invece Mats Hummels, fermato da un attacco influenzale. Per Hermoso il rientro in gruppo è previsto in settimana: l'obiettivo del centrale spagnolo è di essere a disposizione per la sfida di Europa League contro il Tottenham, in programma giovedì 28 novembre.