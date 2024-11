Hummels, ancora non ci siamo: ha la febbre e resta in Germania

Hummels e il miglioramento

Il suo status migliorerà, auspicabilmente: Hummels non era adatto al calcio di Juric basato sulle rincorse al centravanti in ogni zona del campo ma ha l’esperienza e la qualità del difensore di posizione, che in una linea accorta può essere un valore aggiunto. Ma ha bisogno di essere al top. Evidentemente la lunga estate da svincolato, dopo la finale di Champions League giocata da protagonista con il Borussia Dortmund, ha pesato sulla sua preparazione. Hummels, nei giorni in cui aveva firmato per la Roma, aveva chiesto «2-3 settimane per rimettersi in forma». Invece siamo a 2-3 mesi, con tempi decisamente dilatati. Fin qui il campione che conoscevamo si è fatto notare solo per lo sfortunato autogol di Firenze nei 23 minuti giocati in stagione e per una serie di post sarcastici su Instagram che non sono piaciuti molto ai tifosi. Adesso ogni scenario è aperto: Hummels ha il contratto in scadenza a giugno; se non riuscisse a conquistare spazio in Italia nel prossimo mese, potrebbe chiedere di tornare a gennaio in Bundesliga dove alcune squadre hanno già sondato la sua disponibilità.