Dalla Spagna: "La nuova Roma di Ranieri pensa a Endrick"

Dalla Spagna arriva un'importante indiscrezione di mercato: secondo il quotidiano Sport, la Roma sarebbe interessata a Endrick, giovanissimo talento del Real Madrid. I blancos lo acquistarono dal Palmeiras a dicembre 2022, quando il brasiliano aveva solo 16 anni, e infatti si è aggregato al gruppo di Ancelotti solo al compimento dei 18 anni. Il Real Madrid lo ha pagato tanto (circa 60 milioni di euro) e crede in lui, gli ha fatto firmare un contratto fino al 2030, ma in questa stagione Endrick sta trovando poco spazio (appena 15 minuti nelle ultime sei partite), anche a causa della durissima concorrenza in attacco. Perciò la soluzione migliore sarebbe mandarlo in prestito nel mercato di gennaio per farlo crescere giocando con continuità in Europa.