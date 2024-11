Sorpresa Roma, Paredes: "Resterò fino a giugno. E su Ranieri..."

I tifosi argentini non perdono mai l'occasione di ringraziare gli eroi del Mondiale 2022. Tra questi c'è anche Leandro Paredes, centrocampista della Roma che ha giocato gli ultimi minuti di Argentina-Perù (finita 1-0) alla Bombonera, la casa del Boca Juniors dove Paredes sogna un giorno di tornare. Ma non adesso: intercettato all'aeroporto, prima di imbarcarsi per Roma, il centrocampista, a sorpresa, ha escluso l'addio a gennaio: "Resto a Roma fino a giugno". Nonostante non abbia mai nascosto l'affetto nei confronti della squadra del cuore, in cui ha passato dodici anni tra giovanili e prima squadra, Paredes per ora non vuole tornare al Boca. Un amore, il suo, ricambiato dai tifosi xeneizes, come hanno dimostrato nell'ultima partita.