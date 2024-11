Roma, l'avvocato dei Friedkin: "Progetto stadio? Il sogno sta per diventare realtà"

"Non c’è uno stadio nuovo in Italia che è arrivato al punto in cui è arrivato lo stadio della Roma", parola dell'avvocato Lorenzo Vitali , nominato CEO della Roma dopo l'addio di Lina Souloukou. Il legale, che cura gli interessi dei Friedkin in Italia, è tornato a parlare del progetto stadio di Pietralata .

Roma, l'avvocato Vitali: "Stadio? Siamo vicini alla consegna del progetto definitivo"

In occasione del Social Football Summit, l'avvocato Vitali ha fatto chiarezza su modalità e tempistiche che stanno caratterizzando l'iter per il nuovo stadio dell'AS Roma: "Sin dal primo giorno abbiamo lavorato fianco a fianco con il Comune per lo stadio - ha sottolineato l'amministratore delegato ad interim della società capitolina -. Abbiamo sentito gli enti del Comune come parte della famiglia, li ringraziamo per l’impegno. Il progetto è molto complicato ma vi svelo un segreto: non c’è uno stadio nuovo in Italia che è arrivato al punto in cui è arrivato lo stadio della Roma. Sto parlando di un qualcosa che è stato costruito da zero. È ovviamente complicato, è un progetto molto ambizioso e portarlo avanti in Italia è difficile. Ma sappiamo come riuscire ad apportare le sfide, siamo vicini alla consegna del progetto definitivo in Comune e siamo nelle fasi finali di un percorso burocratico molto duro ma ce la faremo". E poi ha aggiunto: "Lo stadio è romano, uno stadio con un design che si integra con il tessuto di questa città. I romanisti hanno sentito la storia della costruzione dello stadio troppe volte: ma questo sogno sta per diventare realtà", ha concluso.