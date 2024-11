Hummels e Dybala, come stanno: le condizioni in vista di Napoli-Roma

La partita di domenica contro il Napoli si avvicina e l'allenamento di oggi della Roma ha rivelato importanti novità: Hummels ha recuperato dall'attaco febbrile degli scorsi giorni e ha lavorato regolarmente in gruppo e sarà tra i convocati . Una buona notizia per Ranieri , che in conferenza aveva anticipato di voler puntare sull'esperienza del difensore tedesco . Diversa, invece, la situazione di Dybala .

Roma, Dybala ancora a parte

Era previsto per oggi il ritorno in gruppo dell'attaccante argentino, che però ha svolto solo lavoro personalizzato in mattinata. In ogni caso la Roma e Ranieri aspetteranno fino all'ultimo nella speranza di poter recuperare il fuoriclasse della squadra. Sempre in attacco è certa l'assenza di Shomurodov.