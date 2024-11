Ranieri e la foto in campo con la Roma: il gesto di De Rossi non è passato inosservato

Ranieri, foto in campo con la Roma e il "like" di De Rossi

"Di nuovo in servizio", così la Lega Serie A ha accompagnato l'immagine social dedicata a Claudio Ranieri, tornato sulla panchina della Roma per la terza volta in carriera. Una foto di campo, durante gli allenamenti andati in scena a Trigoria nel corso di questa settimana, e un sorriso che nasconde un mix di emozioni. Uno scatto che non è passato inosservato, così come il "mi piace" di Daniele De Rossi, felice di rivedere al timone dei giallorossi un simbolo della romanità come Sir Claudio. I due, peraltro, sono legati da uno straordinario rapporto di stima ed affetto.