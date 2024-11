Roma, Dybala convocato contro il Napoli: la prima lista di Ranieri

" Dybala l'ho visto oggi i primi 20 minuti, lasciatemi parlare con lui e il fisioterapista. Io lo trovo positivo e propositivo, ma non mi va di rischiarlo ": così Claudio Ranieri nella conferenza stampa pre partita aveva parlato dell' argomento Joya . Ma intanto Sir Claudio se lo porta a Napoli .

Roma, Ranieri convoca Dybala per il Napoli: dentro anche Hummels

L'argentino fa parte dei convocati di Ranieri per la sfida al Maradona. Insieme a lui anche Mats Hummels. Mentre rimane fuori Saelemaekers, tornato in gruppo in settimana. Questa la lista completa dei giocatori che saranno a disposizione di Ranieri contro il Napoli: Angelino, Baldanzi, Celik, Cristante, Dahl, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Hummels, Kone, Le Fee, Mancini, Marin, Ndicka, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Ryan, Sanagré, Saud, Soulé, Svilar, Zalewski.