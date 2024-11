Lukaku e il fallo su Celik, tifosi Roma furiosi: "Conte che dice?"

"Conte adesso che dice, non ha retropensieri?". È questo uno dei tanti, tantissimi, messaggi dei tifosi della Roma sui social. Il motivo? Secondo la stragrande maggioranza dei tifosi Romelu Lukaku, autore del gol vittoria, doveva essere espulso. Oltre a un fallo su Svilar, nell'occhio del ciclone è finito soprattutto un fallo con piede a martello su Celik. Non solo: i romanisti hanno ricordato che il 10 dicembre 2023, in Roma-Fiorentina, Lukaku fu espulso da Rapuano per un'entrata a martello sull'avversario, molto simile a quella contro il difensore turco. "Come può - si chiedono i romanisti - non intervenire il Var?".