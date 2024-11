Ranieri è anche mental coach: cosa farà dopo l’addio dello psicologo Coates

ROMA - Era stato chiamato nel momento probabilmente più difficile di questo inizio di stagione, la terribile sconfitta contro la Fiorentina per 5-1. Tim Coates dopo appena venti giorni ha salutato la Roma, lasciando il suo ruolo di psicologo della squadra. Arrivato intorno agli inizi di novembre, “ l’esperto della mente ”, come si descrive suoi social, ha fatto in tempo soltanto a lavorare pochi giorni prima della sosta e quelli appena successivi. Resterà impressa nella testa dei tifosi quella foto di Coates, visibilmente preoccupato durante la gara dell’Olimpico persa 3-2 contro il Bologna.

L'addio a Coates

Gli impegni delle nazionali non hanno favorito il suo lavoro, poi l’arrivo di Ranieri e la scelta del club di non confermarlo. Lo psicologo era infatti in prova e non aveva firmato un contratto con la Roma. Ci penserà Ranieri a lavorare sulla testa dei suoi giocatori, per avere un dialogo diretto con loro e stimolarli quotidianamente.