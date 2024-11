Hummels, il gesto dopo il rigore provocato in Tottenham-Roma: non può crederci

Tottenham-Roma: cronaca, tabellino e statistiche

Uno sguardo al maxi-schermo, poi la disperazione

Forse per un attimo ha sperato in un epilogo diverso, ma è bastato uno sguardo al maxi-schermo che evidenziava la verifica video sul suo intervento, per far capire a Hummels che sarebbe arrivato il calcio di rigore. L'esperto difensore tedesco si è portato le mani al volto per non guardare, poi è rimasto a fissare il terreno di gioco, attonito, per una decina di secondi, riflettendo sull'errore e magari sulla fiducia che gli aveva accordato il tecnico Ranieri, mandandolo ancora una volta in campo dal primo minuto.