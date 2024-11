Totti e il ritorno alla Roma: "Ranieri non l'ho ancora sentito". Sullo scudetto...

In occasione dell'EA7 World Legends Padel Tour, in corso a Dubai, Francesco Totti spende parole al miele per Claudio Ranieri e per la sua decisione di accettare la chiamata della Roma. L'ex leggenda giallorossa descrive il suo rapporto con l'iconico tecnico e promuove la scelta della società di affidarsi a lui in un momento di difficoltà.

Ranieri vale un sorriso

Totti, che già si era spinto in un endorsement nei confronti di Del Piero quale prossimo presidente della Figc, non si sottrae ai microfoni e risponde anche alle domande sul ritorno nella capitale dell'allenatore romano e romanista: "Ranieri per me è un padre, una persona che speriamo possa far tornare i sorrisi ai tifosi della Roma che ne hanno tanto bisogno, è gente che lo merita e da tanto aspettiamo questo momento. Nel momento del bisogno non si è mai tirato indietro perché la gente apprezza più questo che l'allenatore in se per se".

Non escludo il ritorno

Interpellato su eventuali contatti con Ranieri anche dai microfoni di Sky Sport, Totti risponde siceramente, come aveva già fatto al riguardo lo stesso tecnico giallorosso nella sua conferenza stampa di presentazione a Trigoria: "Ancora non ci siamo sentiti, un mio ritorno alla Roma? Sarà lui a decidere chi chiamare". Una chiosa sul campionato di Serie A in corso: "Bella una lotta scudetto così competitiva".