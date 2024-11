Zaniolo, notte speciale all’Olimpico contro la sua Roma

Far sembrare tutto tremendamente facile. L'attuale momento dell'Atalanta si può riassumere in maniera abbastanza banale grazie anche a interpreti e protagonisti capaci di esprimere un calcio propositivo, rapido, efficace. De Ketelaere inventa, Lookman strappa, Retegui trasforma in oro ogni pallone che tocca: calciatori tirati su grazie al Gasperini pensiero, filosofia che inculca il principio del miglioramento costante e continuo, senza sosta. I numeri dell'ultimo periodo sono sotto gli occhi di tutti: al di là del 6-1 rifilato allo Young Boys sono 34 i gol in campionato a cui vanno sommati gli 11 messi in Champions League, per un totale di 45 dopo 18 partite. Una media simile, se non superiore, al 2019/20, anno in cui il tridente magico Ilicic-Zapata-Gomez mise a segno 116 reti. Le cifre però dovranno rimanere accantonate in un angolo, la notte dell'Olimpico contro una Roma a caccia di riscatto potrebbe rappresentare la classica trappola. La prima gara del mese di dicembre dello scorso anno - 3-0 incassato contro il Torino, sempre di lunedì - rappresentò forse il punto più basso della stagione, ma la batosta granata fu utile per resettare tutto e ripartire da zero nel 3-2 interno col Milan. Ironia della sorte, venerdì prossimo la banda del Gasp affronterà i rossoneri in un momento agli antipodi rispetto a un anno fa. Dieci le vittorie nelle ultime 11 gare tra campionato e coppa, con 7 successi consecutivi in Serie A.