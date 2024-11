Pellegrini, Mancini, Cristante e l'addio di De Rossi alla Roma: Ranieri svela la verità

Dopo Napoli e Tottenham, c'è l'Atalanta per la Roma di Claudio Ranieri . Il tecnico ha presentato la sfida in conferenza stampa , parlando della squadra di Gasperini e del momento dei suoi ragazzi. Tra le domande c'è stato anche spazio per ritornare sull' esonero di De Rossi , con Ranieri che ha svelato la verità su quanto fatto da Pellegrini, Cristante e Mancini .

Ranieri e la verità su Pellegrini, Cristante e Mancini

Alla domanda sulle condizioni di Pellegrini, Ranieri risponde: "Gli ho detto che sta correndo come un pazzo e che sente il peso di questa situazione. Gli ho detto 'Voglio che tu ti diverta, stacchiamo la corrente e ti resetti. Vedrai che più avanti tornerai il centrocampista che conosco'. Nella mia carriera ho avuto due centrocampisti fenomenali e sono Lampard e Pellegrini. Quanti centrocampisti segnano come lui? Io aiuto la Roma e ho spiegato a lui il mio programma. Quanto ci vorrà? Dipende quando riattacchiamo la spina. Col calcio non si può dire quanto. Ma in allenamento già ha ricominciato a fare gol, quando sono arrivato non ci riusciva. Sta cominciando il processo di ricrescita. Lui è un ragazzo sensibile e introverso, soffre più di tutti per questa situazione". E poi tornando sull'esonero di De Rossi: "Non è stato lui a mandare via De Rossi e i tifosi lo devono sapere. Nemmeno Mancini e Cristante sono stati, hanno fatto i pazzi per farlo restare. La gente deve sapere la verità".