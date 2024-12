Bove, omaggio da brividi: la frase dei giocatori della Roma e cosa ha fatto la Sud

Lo striscione in curva Sud: " Forza Edo ". I giocatori, che in molti casi sono stati suoi compagni, con la maglia con la stessa scritta: " Forza Edo ". E poi l'applauso di tutto l'Olimpico, con lo speaker a dire: "Sappiamo che ci stai guardando, Edoardo". Ci sono storie, amori, momenti che niente può separare. E allora oggi, prima di Roma - Atalanta , lo stadio giallorosso è tutto per il figlio di Roma, oggi alla Fiorentina, ricoverato in ospedale.

Bove, come sta e come lo ha omaggiato l'Olimpico

Bove sta meglio, lotta, combatte, si informa. La vita, più che il calcio. E la vita di Edoardo Bove, tra la Boreale, la casa a Trastevere e il cartellino di proprietà della Roma, è a pochi passi da qui. Fino a settembre ha vissuto lo spogliatoio romanista ed è giusto che oggi questo sia ricordato. Non è calcio, è vita. La stessa che Bove vuole vivere con le unghie e con i denti. Con i tifosi della Roma sempre accanto. Non c'è tifo, non c'è rivalità. C'è solo amore. E la Curva Sud lo ha messo nero su bianco: "Edoardo non mollare, in campo ti vogliamo ancora veder lottare. Avversari sì, nemici mai, romanisti sempre".