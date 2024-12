Festa Zaniolo dopo il gol alla Roma: l'esultanza della fidanzata e della sorella

ROMA - Una serata iniziata sotto una coltre di fischi dei tifosi della Roma e conclusa con l’esultanza sotto il settore ospiti dopo la rete del raddoppio che ha consegnato all’Atalanta l’ottavo successo consecutivo in campionato. Il ritorno di Nicolò Zaniolo all’Olimpico non è passato certo inosservato, soprattutto per la smodata esultanza dopo il gol (in realtà un’autorete di Mancini) che ha certificato il successo della formazione di Gasperini. Il giocatore ha festeggiato la marcatura anche sui social, proponendo il video dell’esultanza sotto i tifosi bergamaschi.