Chi è Pucinischi, nuovo fisioterapista della Roma: il ruolo nello staff di Ranieri

Nello staff di Claudio Ranieri si è aggiunta una nuova figura: si tratta di Lino Pucinischi, che di mestiere fa il fisioterpista. Avrà un ruolo fondamentale nella Roma. A lui spetterà un compito non semplice, prevenire gli infortuni ma anche uniformare l'approccio alle problematiche di carattere fisico. Intoppi che non mancano mai, vedendo per esempio la condizione di Hummels e Cristante, gli ultimi ad entrare dentro l'infermeria a Trigoria.