Roma, Pisilli cerca spazio ma ha un piano: come proverà a convincere Ranieri

Con Ranieri

Pisilli ha giocato con Ranieri 78 minuti contro il Napoli, ma da esterno sinistro: un ruolo insolito nel quale non ha convinto, complice anche il livello della partita. Lì ha ricevuto l’ammonizione che da diffidato lo ha costretto a saltare la gara contro l’Atalanta, nonostante la squalifica è rimasto a guardare novanta minuti in panchina la partita giocata contro il Tottenham. Sir Claudio ha enorme stima di lui, ma al momento evidentemente punta più sull’esperienza di quei giocatori che possono dare più carattere in partita. Paredes e Koné adesso sono i titolari, Cristante è la soluzione al momento alternativa in un centrocampo a due (a tre giocherebbe anche lui), mentre il ruolo di Niccolò è ancora tutto da scoprire. Con Ranieri non ha ancora mai giocato da mezz’ala, staremo a vedere se lo utilizzerà anche come trequartista come fatto da Juric. Intanto quello che deve continuare a fare è lavorare al massimo in allenamento per mettersi a disposizione del tecnico, se serve anche come esterno a sinistra, soluzione che comunque Pisilli accetterebbe per il bene della squadra: «Ringrazio il mister che mi ha fatto giocare al Maradona, la posizione conta poco», ha detto dopo il Napoli. Il ruolo non importa, l’importante è invece giocare. Niccolò pensa soltanto a questo e alla sua Roma.