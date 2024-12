Roma, Ryan Friedkin a Trigoria: domani sarà allo stadio, tutte le novità

In un momento chiave della stagione della Roma ("Dicembre ci dirà chi siamo", ha detto ieri Ranieri in conferenza stampa) i Friedkin fanno sentire concretamente la loro presenza. Ryan Friedkin, vice presidente del club, è infatti a Roma e da stamattina a Trigoria. È con la squadra, ha incontrato allenatore e giocatori e domani sarà allo stadio per la sfida con il Lecce. Accompagnerà la squadra e non sarà una presenza isolata: in questi giorni farà anche riunioni interne di strategie con il management.