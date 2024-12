Manuel Agnelli: "Siamo schiavi dei risultati". E spunta il like di De Rossi

C'è un concetto nello sport e non solo ormai sempre più chiaro: i risultati sono tutto , se non ci sono non c'è riconoscenza che tenga. Lo hanno capito bene soprattutto gli allenatori , i primi colpevoli in caso di periodi negativi, e una figura molto simile è il giudice di X Factor. Uno di loro è Manuel Agnelli , che al podcast Passa dal Bsmt di Gianluca Gazzoli ha parlato di vera e propria schiavitù dei risultati : "Ormai si bada solo ai numeri , non soltanto nella musica ma dappertutto, in qualsiasi campo . C'è questa teoria dell' efficienza a tutti i costi, secondo cui senza i numeri non vale la pena fare le cose".

Agnelli: "Non si dà tempo di crescere, è un percorso suicida"

Secondo Agnelli questa dipendenza dai numeri non porterà a niente di buono: "La schiavitù dei risultati mortifica la creatività, una ricchezza per noi italiani, e ha contribuito all'impoverimento culturale degli ultimi trent'anni. Non si dà tempo e modo ai giovani di crescere, è tutto marketing e pochissimo contenuto. E' un appiattimento che funziona per l'algoritmo ma non per la creatività. E' un percorso suicida, perché porterà a bagni di sangue economici e psicologici".

Il like di De Rossi

Nel reel pubblicato su Instagram da Gazzoli non è passato inosservato il like di Daniele De Rossi, esonerato dalla Roma dopo appena quattro partite nonostante il contratto triennale firmato pochi mesi prima. Non c'è dubbio che anche l'ex tecnico giallorosso sia d'accordo con Agnelli, dopo non aver avuto il tempo necessario per costruire la Roma che aveva in mente a causa di un inizio incerto. A De Rossi probabilmente sarà tornato alla mente un famoso striscione dei tifosi giallorossi che recitava proprio "Mai schiavi del risultato", per ribadire un amore eterno e incondizionato, esposto per la prima volta in un Roma-Lecce del 20 novembre 2011, partita vinta 2-1 con in campo anche lo stesso De Rossi.