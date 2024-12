Ranieri e Pisilli, la Roma è loro: i gesti con cui si sono presi l'Olimpico

Il vecchio e il bambino. Ammesso che Claudio Ranieri possa essere considerato vecchio (visto come ha incitato la squadra per una rimessa laterale al 76' avanziamo dei dubbi) e Niccolò Pisilli, vent'anni compiuti a settembre, possa essere considerato un bambino. Non lo è in campo, vista la maturità con cui si è preso la Roma: Mourinho lo ha lanciato, De Rossi trattenuto nonostante qualcuno volesse spedirlo in Austria, Juric confermato e Ranieri idem. Contro l'Atalanta non c'era per squalifica e Sir Claudio aveva spiegato quanto gli era mancato un centrocampista così, "box to box". Contro il Lecce è partito dalla panchina, ma quando è entrato sembrava indemoniato: corse, recuperi, ripartenze e poi il gol del 3-1 sotto la Sud. Con tanto di esultanza insieme ai tifosi perché così fa un ragazzo che la Roma ce l'ha nel sangue. Non è stata quella la cosa più bella della sua partita e neppure il gol. La cosa più bella Pisilli l'aveva fatta vedere poco prima, con un corsa da 60 metri a recuperare un pallone al limite dell'area che ha strappato applausi a tutto lo stadio, Ranieri compreso. Non solo: Giampaolo si è girato verso la sua panchina e ha fatto una faccia come a dire: "Che bravo". Vero. Pisilli è bravo in campo e bravissimo fuori, evitando tutti quegli atteggiamenti che magari a 20 anni, alla prima vera stagione da protagonista, sarebbero anche comprensibili. Non per lui: Niccolò, che piace tanto anche a Spalletti, tanto da essere ad ora l'unico romanista convocato in Nazionale, lavora e riga dritto e si prende la Roma e l'Olimpico con fatti come quello di questa sera. Non l'esultanza, non il gol, ma la rincorsa.