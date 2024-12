Pisilli e la dedica da brividi per Bove: "Il mio gol è tutto per Edoardo"

Roma-Lecce 4-1: cronaca, statistiche e tabellino

Roma, la dedica di Pisilli a Bove dopo il gol al Lecce

E sulla persona a cui dedicare la sua seconda rete in Serie A (dopo quella segnata al Venezia sempre all'Olimpico) Pisilli non ha dubbi: il suo pensiero va subito a Edoardo Bove, suo ex compagno in giallorosso passato in estate alla Fiorentina e ora in attesa di conoscere il suo futuro dopo aver rischiato la vita per il malore accusato nella sfida contro l'Inter (poi rinviata). "Questo gol è tutto per Edoardo - ha detto il 20enne centrocampista giallorosso -. È un ragazzo d'oro e mi ha aiutato tanto, penso sia stata la persona più importante per me nel calcio. Se l'ho sentito? Gli ho mandato un messaggio, come tutti. Ora è giusto rispettare la sua privacy e quella della sua famiglia. Gli mando un abbraccio e gli auguro il meglio".