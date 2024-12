Ranieri e la battuta su Saud dopo Roma-Lecce: "Ora mi sente!"

Roma-Lecce 4-1: cronaca, statistiche e tabellino

Ranieri e la battuta su Saud dopo Roma-Lecce

E pur sottolineando come la squadra deve crescere ancora per risalire la classifica ("Non abbiamo nemmeno messo un mattoncino - ha detto ai microfoni di 'Sky Sport' -, stiamo portando il cemento per le fondamenta"), il tecnico della Roma ha voluto elogiare i suoi e in particolare Saud, che con un suo errore (fallo da rigore su Coulibaly) aveva riportato in partita il Lecce ma si è poi riscattato fornendo un assist a Pisilli. "È un ragazzo molto veloce - ha detto ancora ai microfoni di 'Sky Sport' -, nel primo tempo era timido e lo servivamo poco andando troppo per vie centrali. Sono contento della sua prestazione". Poi la battuta in conferenza stampa a una domanda sul terzino saudita: "Il rigore? Ah è stato Saud? Pensavo Koné. Allora adesso mi sente", ha risposto scherzando Ranieri.