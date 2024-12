Roma, si ferma Celik: contrattura all’adduttore, quando può rientrare

ROMA - La Roma si gode la vittoria contro il Lecce , che scaccia un po' i fantasmi dopo le quattro sconfitte consecutive in campionato. Una grande serata all'Olimpico, con una grande prestazione e finalmente i tre punti per Ranieri . L'unica nota storta della serata è stata l'infortunio di Celik .

Infortunio Celik: quando può tornare a disposizione

L'esterno turco è uscito dolorante al 23′ del primo tempo, lasciando il posto a Saud Abdulhamid. I primi esami hanno evidenziato una contrattura all’adduttore destro. Non dovrebbe essere nulla di grave per Celik, che salterà il Braga ma proverà già a tornare per la prossima giornata di campionato, per la sfida contro il Como.