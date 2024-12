Hummels, Saelemaekers e Saud si prendono la Roma: gioia social dopo il Lecce

Finalmente i tifosi della Roma stanno imparando a conoscere alcuni acquisti estivi che finora erano rimasti in ombra , per diversi motivi. Quello che spicca di più è senza dubbio Mats Hummels , campione del mondo 2014 diventato in poche partite un leader della difesa. Nei primi due mesi e mezzo nella Capitale aveva giocato appena 24 minuti contro la Fiorentina (realizzando un autogol, tra l'altro), mentre con l'arrivo di Claudio Ranieri è cambiato tutto : il tecnico gli ha dato fiducia fin da subito schierandolo sempre nelle quattro partite della sua gestione, convinto che al centrale tedesco servisse solo giocare per riprendere il ritmo partita.

Il record di Hummels

I fatti hanno dato ragione a Ranieri, e con il Lecce Hummels si è reso protagonista di un record stagionale: il numero 15 giallorosso ha riconquistato 11 palloni nella zona della difesa della Roma, più di tutti in questa Serie A. Per mesi ha atteso il suo momento con pazienza e ironia, ora può godersi il suo primo successo in campo con la maglia giallorossa, come ha fatto notare lo stesso Hummels su Instagram: "Finalmente. La nostra prima vittoria insieme, Roma".

Saelemaekers: "Che squadra! Daje". Saud: "Grazie per il supporto"

Altri due giocatori invece si sono messi in luce in attacco: Alexis Saelemaekers e Saud Abdulhamid. Il belga, ai box per oltre due mesi tra settembre e novembre, ha segnato la rete che ha sbloccato la gara col Lecce, mentre l'arabo, buttato nella mischia a causa dell'infortunio di Celik, dopo aver causato il rigore del pareggio si è riscattato grazie all'assist per il 3-1 di Pisilli che ha messo la partita in discesa. Entrambi i giocatori hanno voluto mostrare la loro gioia sui social. Saelemaekers ha scritto entusiasta: "Che squadra! Segnare il mio primo gol davanti ai nostri tifosi in questo storico stadio è stata una grande emozione! Daje". Felice anche Saud: "Congratulazioni ai tifosi giallorossi! Tre punti importanti, sono contento di aver fatto il mio primo assist con questa squadra all'Olimpico. Ringrazio compagni e tifosi per il loro supporto. Forza Roma!". Un entusiasmo ritrovato che i giallorossi dovranno sfruttare per lasciarsi definitivamente alle spalle il momento difficile.