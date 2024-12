Roma, 60 anni di abbonamenti: Gaetano e l'amore infinito per i giallorossi

ROMA - Un amore, una passione quella per la Roma che dura da ben 60 anni. È la storia di Gaetano Alegiani che segue la sua squadra del cuore in maniera assidua da 60 anni. Il 78enne, infatti, si è abbonato per la prima volta nella stagione 1964-1965 e da quell’anno non ha più smesso di farlo. Nonostante l’eta avanzi, Gaetano non si ferma davanti a nulla e l'amore per i colori giallorossi è più forte che mai. Il grande tifoso, infatti, vive a 140 chilometri dalla Capitale, ad Amatrice, da dove prende la macchina da solo per arrivare allo Stadio Olimpico e seguire Dybala e compagni.