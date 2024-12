Derby Roma-Lazio, tutte le info per l'acquisto dei biglietti

Derby Roma-Lazio, il comunicato sulla vendita dei biglietti

Tre fasi distinte per assicurarsi l'ingresso all'Olimpico il 5 gennaio 2025: "La prima fase è dedicata sia agli abbonati in Curva Nord - il derby non era incluso nel loro abbonamento - sia agli acquirenti del Pack 4 Partite, ai quali, per la prima volta, l'AS Roma ha deciso di riservare una prevendita a un prezzo dedicato per questo super appuntamento della stagione giallorossa. Gli abbonati in Curva Nord possono acquistare il biglietto a un prezzo dedicato nei settori disponibili dalle ore 12:00 di martedì 10 dicembre, fino alle ore 11:59 di lunedì 16. Solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un solo biglietto per singola transazione. In fase d’acquisto, il tagliando potrà essere assegnato anche a un nominativo diverso dal titolare dell'abbonamento. Una volta portato a termine l'acquisto, però, il biglietto sarà incedibile. Di conseguenza, poi non sarà possibile il cambio utilizzatore. Gli acquirenti dell'ultimo Pack 4 Partite possono comprare i tagliandi di Roma-Lazio con un prezzo dedicato nei settori disponibili dalle ore 12:00 di martedì 10 dicembre, fino alle ore 11:59 di lunedì 16. Ogni acquirente utilizzerà il codice coupon e il link di acquisto che ha ricevuto all'indirizzo e-mail usato in fase di acquisto e valido per singola transazione, per un massimo di 4 biglietti".

Roma-Lazio, quando inizia la vendita libera

Proseguendo con la fase due: "La seconda fase è destinata agli abbonati Plus e Classic Extra, che potranno acquistare i biglietti a una tariffa loro dedicata a partire dalle ore 12:00 di venerdì 13. Gli abbonati Plus e Classic Extra potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un'unica transazione. Gli abbonati Plus e Classic Extra potranno accedere al servizio di rivendita dalle ore 12:00 di venerdì 20 dicembre. Il cambio utilizzatore per gli abbonati Serie A non sarà disponibile per questa partita". Infine, dalle ore 12 di lunedì 16 dicembre inizierà la fase tre ovvero la vendita libera dei biglietti, dove ogni romanista potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione.