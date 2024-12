Roma, il video emozionante di Luciano. Il tifoso che ha perso la memoria a Trigoria: “Non so chi sia Totti”

ROMA - Luciano D’Adamo è entrato in coma dopo un incidente d'auto nel 2019, ma quando si è risvegliato non ricordava molto: infatti, era convinto di trovarsi nel 1980. Quello che si aspettava di trovare nello specchio era un ragazzo di 24 anni, invece ha dovuto fare i conti con l'immagine di un uomo di 68 anni. Piano piano ha messo insieme il passato, anche a livello sportivo. Perché è un tifoso giallorosso. Luciano, infatti, è stato ospite dalla Roma a Trigoria. Come Cicerone ha avuto Ruggiero Rizzitelli , ex bomber giallorosso dal 1998 al a 1994. “Allora non mi posso ricordare di te”, ha detto Luciano quando ha incontrato Rizzitelli. "Fino al 20 marzo del 1980 ricordo tutto. Sono un tifoso della Roma...".

Roma, Luciano e Totti

"Sono stato in terapia al Santa Lucia per ricostruire il passato, gli ultimi 29 anni. Non recupero i ricordi, ma attraverso i video e le immagini ho capito chi sono", ha detto Luciano durante il tour andato in scena nel quartier generale giallorosso. "Ah, Di Bartolmei è andato via da Roma? La squadra stava andando benino, stavamo al quinto o sesto posto ma non ricordo come è finito il campionato", ha aggiunto. Luciano non ha memoria degli ultimi due scudetti della Roma e non sa chi sono Totti e De Rossi. "Ti hanno detto chi è Francesco Totti?", gli ha domandato Rizzitelli. D'impatto la risposta: "Non so chi sia...".