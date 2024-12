Roma, giornata di volontariato con Hummels e Mancini a Tor Tre Teste

La Roma ha promosso un' iniziativa di solidarietà nel quartiere Tor Tre Teste, presso il Centro di Accoglienza "Padre Claudio Santoro". L'evento, parte del programma "Stronger Together", ha coinvolto Gianluca Mancini , Mats Hummels , il settore giovanile e il Chief Football Operating Officer Maurizio Lombardo.

Roma, iniziativa di solidarietà in città

In collaborazione con il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, è stato inaugurato un punto salute permanente per le persone in difficoltà del V Municipio, con la donazione di attrezzature mediche e arredi. Il progetto mira a offrire assistenza sanitaria a chi vive ai margini, rafforzando il legame tra il club e la comunità.