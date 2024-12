Roma, Falcao ospite a Sky Calcio Club: ecco quando

Domenica 15 dicembre alle 18, la Roma di Ranieri sarà al Sinigaglia senza i suoi tifosi per affrontare il Como nella 16a giornata di Serie A . La sera stessa il grande campione giallorosso degli anni 80, il brasiliano Paulo Roberto Falcao , sarà ospite della trasmissione Sky Calcio Club in onda dalle 22:30 su canali Sky dedicati allo sport e al calcio e condotta da Fabio Caressa.

Como-Roma: l'esordio di Falcao

Domenica sarà una giornata dal sapore speciale per Falcao che il 14 settembre del 1980 fece il suo esordio in giallorosso proprio al Sinigaglia nella sfida tra Como e Roma. Dunque, Dybala e compagni si batteranno sul campo in cui l'ex numero 5 fece innamorare per la prima volta migliaia di tifosi romanisti, e non solo, e la sera stessa si potrà ascoltare i suoi emozionanti ricordi e i pensieri sulla Roma di oggi a Sky Calcio Club.