Pagelle Roma-Braga, tutti i voti: Pellegrini da applausi ma il migliore è un altro

Ranieri (all.) 7,5 Turnover rivitalizzante, una Roma ritrovata contro un Braga inguardabile e un Olimpico che la acclama. Lancia Pellegrini, Zalewski e Abdulhamid: nessuno dei tre lo tradisce. La serata perfetta per dare una spinta mentale alla squadra. Si vedono i segnali di guarigione.

Svilar 6

Deve solo restare tra i pali e guardare la partita.

Mancini 6,5

Nessuna sbavatura, solita dedizione al lavoro.

Hummels 7

Pilastro della difesa incredibile, ma anche un regista straordinario. Innesca diverse azioni da gol con classe e tranquillità: elemento imprescindibile. Incomprensibile il motivo della sua assenza dal campo per due mesi.

Hermoso (29’ st) 6,5

Entra e mette il timbro sulla partita.

N’Dicka 7

Perfetto il lancio per innescare il contropiede di Zalewski per il vantaggio giallorosso. Preciso in chiusura, dal suo tiro arriva il tap-in di Hermoso.

Abdulhamid 7,5

Una freccia sulla fascia, un gol meraviglioso festeggia con la Sud. Pimpante, vivace e attento sulla fascia. Perfetto nell’inserimento in area per la sua prima rete in Europa, propizia poi l’espulsione del portiere. Una sorpresa.

Pisilli 6,5

Mastino in mezzo al campo, una trottola che non si ferma mai e pressa qualsiasi maglia gialla si trovi sul prato dell’Olimpico. Accompagna l’azione e libera gli spazi: efficace.

Le Fée (40’ st) sv

Koné 7,5

Centrocampo in apnea, Manu è ovunque e morde le caviglie degli avversari senza lasciargli il tempo di ragionare. Poi scardina un pallone in mezzo al campo resistendo ai contrasti e lanciando infine Saud per il raddoppio. One man show in mezzo al campo.

Zalewski 6,5

Prestazione ottima, cominciata con l’assist a Pellegrini per il gol, e proseguita con il sostegno all’attacco e una buonissima fase difensiva.

Soulé 5,5

Segnali di risveglio, ma non ancora così limpidi per giudicarlo positivamente. Si divora un paio di occasioni importanti e appare ancora un po’ confuso. Work in progress.

El Shaarawy (29’ st) sv

Pellegrini 7

Era il grande atteso, si è fatto trovare pronto dopo dieci minuti con un gol in contropiede. Pellegrini si è sbloccato: il primo passo verso il recupero totale.

Saelemaekers (29’ st) sv

Dybala 6,5

Una poesia con il pallone tra i piedi, elegante nell’innescare le azioni offensive. Fulcro del gioco da centravanti.

Dovbyk (1’ st) 6

Offre un ottimo assist a Soulé che si divora l’occasione. Cerca di riprendere il miglior feeling col campo e la porta ma dosando le energie.