"L'Everton ai Friedkin: c'è l'ok della Premier League all'operazione"

LIVERPOOL (Regno Unito) - Dopo l'annuncio dell'accordo per l'acquisizione dell'Everton nel settembre scorso, Dan e Ryan Friedkin incassano l'ok della Premier League all'operazione. Lo riportano gli inglesi di Sky Sports News secondo cui The Friedkin Group, che è proprietario della Roma dal 2020, sta superando correttamente il processo normativo che lo porterà ad acquistare il 94,1% del club di Liverpool.

I tempi dell'acquisto da parte dei Friedkin

L'operazione dovrebbe essere conclusa nella prossima settimana, con la ratifica della commissione di vigilanza della Premier League. Nella scorsa estate sembrava che i Friedkin fossero intenzionati a tirarsi indietro dalla trattativa a causa di alcuni debiti del club, poi, a settembre, è stato raggiunto l'accordo con Blue Heaven Holdings, gestita dal 69enne anglo-iraniano Farhad Moshiri, che attualmente è proprietario dell'Everton. Tra gli investimenti in corso da parte della società di Liverpool c'è anche un nuovo stadio, così come sta accadendo per la Roma dei Friedkin. L'impianto, che sostituirà lo storico Goodison Park, è già in costruzione e dovrebbe essere inaugurato all'inizio della prossima stagione.