Ranieri su Dybala: "Se ha altre priorità e vuole andare lo accetteremo"

Claudio Ranieri torna a parlare. Niente conferenza stampa, ma un'intervista a Mediaset alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia. Ovviamente la coppa è un tema, ma lo sono ancora di più il mercato e il futuro di Dybala , soprattutto dopo che è emerso l'incontro tra il suo agente e il Galatasaray: "Sono felice di averlo ma se il ragazzo ha altre priorità e si trova una soluzione vicendevole è giusto accontentarlo. Voglio giocatori che siano felici di stare nella Roma. Non ho percepito questo disagio, però. Faremo un mercato scegliendo nomi che migliorino la Roma, non prenderemo giocatori tanto per prendere”. Della serie: meglio essere concreti. Rivoluzione a gennaio sì, ma che abbia un senso. Altrimenti meglio aspettare.

Ranieri e le parole sul momento della Roma

Il presente chiama, domani all'Olimpico arriva la Sampdoria per gli ottavi di Coppa Italia: "A Como abbiamo fatto un secondo tempo inaccettabile per la Roma. Noi teniamo alla Coppa Italia: la Roma l’ha vinta nove volte. Io ci tengo, e come me i nostri tifosi e i giocatori. La Samp ha cambiato allenatore e vorrà mettersi in mostra, dobbiamo esse pronti e tenaci". Dopo Como si dice che i Friedkin abbiano deciso di anticipare la rivoluzione in rosa. "Mi fa piacere, vuol dire che allora parlano, visto che ci si lamenta che non lo fanno mai. Non commento, quello che ci diciamo realmente con la proprietà rimane tra noi".