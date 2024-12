I Friedkin tra Roma e Everton: tutte le risposte dagli Usa e quanto sono ricchi

ROMA - I Friedkin sono diventati ufficialmente i nuovi proprietari dell’Everton . Da Roma a Liverpool, gli affari corrono sempre sulla via del calcio. E sulle colonne del New York Times si parla dell’affare inglese con domande, e soprattutto risposte, che interessano ai tifosi della Roma. ll Friedkin Group (TFG) ha completato l’acquisizione del 94,1% delle quote detenute da Farhad Moshiri, ottenendo l’approvazione da Premier League, Football Association e Financial Conduct Authority. Inizia una nuova era.

Chi è il Friedkin Group e il super patrimonio

Guidato dall’imprenditore miliardario Dan Friedkin, il TFG è noto per la sua esperienza nello sport e nell’intrattenimento. Proprietario della Roma dal 2020, il gruppo ha investito nel calcio e gestisce anche il Cannes, squadra di quarta divisione francese. Con un patrimonio stimato di 8,2 miliardi di dollari, TFG si distingue per le sue ambizioni globali e diversificate, che includono anche il settore cinematografico. La società ha sede a Houston, Texas, con un fatturato annuo di circa 13 miliardi di dollari e 11.000 dipendenti. Perché l’Everton? Il fascino del nuovo stadio di Bramley-Moore Dock e la storia gloriosa del club, mai retrocesso dalla Premier League, hanno sicuramente giocato un ruolo importante nella scelta. Il progetto di uno stadio ultramoderno, che sarà inaugurato nella prossima stagione, rappresenta un’opportunità per rilanciare il club sia a livello sportivo che commerciale.

I personaggi chiave dei Friedkin

Marc Watts è il presidente di TFG, mentre Brian Walker è stato vicepresidente della strategia di investimento sportivo e sviluppo presso la Roma. Roundhouse Capital Holdings Limited (Roundhouse), un'entità societaria all'interno di TFG, ora possiede ufficialmente l’Everton con Watts che diventa presidente esecutivo di Goodison Park e responsabile della gestione del club. Dan Friedkin diventerà presidente del consiglio di amministrazione. Ana Dunkel, direttore finanziario del TFG, e Colin Chong, CEO ad interim del club, saranno nel consiglio. Ulteriori nomine sono previste nelle prossime settimane. Il mercato a gennaio? Per il momento non si muove nulla. L’obiettivo dei Friedkin con l’Everton è solo uno: mantenere la Premier League e investire in estate.