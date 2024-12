La battuta di Ranieri su Juric e il panettone fa ridere la sala stampa: "Sono in diretta..."

ROMA - C'è spazio anche per i sorrisi durante la conferenza stampa che anticipa Roma-Parma, il lunch match della domenica di Serie A. Il protagonista? Claudio Ranieri. Ma non è il solo. L'altro è Juric, ma non l'ex allenatore giallorosso che starebbe trattando la rescissione del contratto. È un omonimo. Si chiama Marco Juric, è un giornalista. Come al solito, è stato presentato dall'addetto stampa della Roma con il suo cognome al momento della domanda. Lì è nato un simpatico siparietto.