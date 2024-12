Dovbyk e la moglie si schierano con Usyk: la foto diventa virale

ROMA - Il tifo è anche questioni di origini. Atem Dovbyk, attaccante ucraino della Roma, e la moglie si sono schierati dalla parte di Oleksandr Usyk , connazionale che stasera è atteso dalla super sfida di pugilato contro Tyson Fury . Il bomber giallorosso ha pubblicato una foto i colori della bandiera dell'Ucraina e la scritta "Usyk" per sostenere il pugile, che non è favorito, almeno vedendo quello che dice l'intelligenza artificiale a palla ferma. Lo scatto è diventato virale sui social, dove non si parla d'altro.

Dovbyk tifa per Usyk

In palio c'è il titolo di campione del mondo dei pesi massimi del pugilato. Insomma, si tratta di appuntamento con la storia. Sugli spalti della Kingdom Arena di Riyad, nella capitale dell’Arabia Saudita, Dovbyk non ci sarà (domani si gioca Roma-Parma all'ora di pranzo), ma è molto probabile che l'attaccante sarà incollato davanti alla tv per tifare per Usyk e di riflesso per l'Ucraina.