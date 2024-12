Spalletti: "Dybala? La Roma dovrebbe tenerselo". E su Pellegrini…

MILANO - Ospite della Domenica Sportiva su Rai 2, Luciano Spalletti ha parlato del momento della Roma, incalzato in studio soprattutto su Paulo Dybala, corteggiato dal Galatasaray, e Lorenzo Pellegrini, che fatica a ritrovare un posto da titolare nella squadra di Ranieri: "Dybala, lo sanno tutti, è un giocatore che può far girare una squadra intera - le parole del commissario tecnico della nazionale italiana - perché ha tecnica, relazionalità con tutta la squadra e qualità ogni volta che gli capita la palla sul piede. Ha confidenza con il gol. Gli manca solo un po' di struttura, un po' di fisicità, ma è un calciatore top. La Roma deve tenerselo? È difficile poterlo dire per me, io so che Dybala è un calciatore forte e, per una squadra che ha da costruire una mentalità forte, calciatori come lui è bene tenerseli".