Roma, un tifoso difende Dovbyk: "Merita fiducia, vi ricordate Dzeko?”. E l’attaccante mette il like

E' un momento positivo per Artem Dovbyk. L'attaccante della Roma, infatti, è reduce dal gol contro il Parma in campionato, ma anche dalla doppietta realizzata alla Sampdoria in Coppa Italia. Per celebrare l'ultimo successo all'Olimpico la punta ucraina ha condiviso delle foto sul suo profilo Instagram. Sono stati tantissimi i commenti dei suoi follower. Alcuni positivi, altri negativi. Uno però è stato speciale: "Per chi lo critica, forse non vi ricordate un certo Edin Dzeko. Nel primo anno fece a malapena 10 gol e inoltre non ci stava andando tutto male come in questa stagione. Date fiducia a questo grande attaccante".